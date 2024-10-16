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العاهل الأردني يؤكد ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة

عمان - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 3:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 4:00 م

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة.
وحذر الملك الأردني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، الذي يزور المملكة ضمن جولة إقليمية، اليوم من أن استمرار القتل والتدمير سيبقي المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع.
وشدد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة.
وجدد التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية، مشيرا إلى حرص الأردن على بذل كل الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.
وبين الملك الأردني، أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب العاهل الأردني علاء البطاينة.

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