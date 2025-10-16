مصور فلسطيني يعيش لحظة لم الشمل بعدما أبلغه السجان كذبا بوفاة عائلته أثناء احتجازه

عاش المصور الفلسطيني شادي أبو سيدو لحظة لم شمل مؤثرة مع عائلته بعد إطلاق سراحه، كان قد تلقى خلال فترة احتجازه نبأ كاذبا من حراس السجن الإسرائيلي عن مقتل زوجته وطفليه.



ووصف أبو سيدو اللحظة التي ركضت فيها زوجته هناء بهلول نحوهم في منزل العائلة بخان يونس قائلا: "سمعت صوتها بس، سمعت صوت ولادي، فصعقت، لا يوصف، أحياء. يعني أنا شفت زوجتي وأولادي وهم أحياء، تخيل وسط الموت، أحياء".

وكان أبو سيدو قد اعتقل في مستشفى الشفاء بشمال غزة في مارس 2024، ضمن 1700 فلسطيني احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب، وأفرج عنه يوم الاثنين الماضي ضمن صفقة تبادل تضمنت إطلاق سراح 20 أسير إسرائيلي.

ووفقا للمنظمة الحقوقية الفلسطينية "الضمير"، احتجز أبو سيدو بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي، الذي يسمح بالاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. وقالت المنظمة إن 2673 من سكان غزة محتجزون حاليا بموجب هذا القانون.

وروى أبو سيدو عن تعرضه لسوء معاملة أثناء احتجازه، قائلا إن السجن كان "مقبرة الأحياء". وأظهرت علامات على معصميه خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال إنها ناتجة عن الأصفاد والقيود.

من جانبها، قالت هناء إن زوجها احتجز "فقط لأنه صحفي في مؤسسة فلسطينية"، مشيرة إلى أنه احتُجز في البداية في معسكر الاعتقال العسكري الإسرائيلي سدي تيمان، ثم نُقل إلى معسكر عوفر العسكري الواقع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ومنه إلى سجن كتسيعوت في إسرائيل.

وأفادت مصادر حقوقية فلسطينية بتدهور أوضاع السجناء الفلسطينيين بعد أكتوبر 2023، مع ورود تقارير عن اعتداءات وحرمان من الرعاية الطبية والغذاء.

يذكر أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا كان قد أفاد في سبتمبر الماضي بفتح حوالي 100 تحقيق فيما يخص حرب غزة، معظمها يتعلق بمزاعم إساءة معاملة محتجزين، وأدت قضيتان فقط إلى توجيه لوائح اتهام.