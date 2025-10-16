تراجع مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو

تراجعت الأسهم الروسية، في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.38% ليصل إلى 2535.64 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.38% ليصل إلى 1013.18 نقطة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.54% ليصل إلى 2531.56 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.54% ليصل إلى 1011.55 نقطة.
ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 2.45 كوبيك ليصل إلى 11.012 روبل.