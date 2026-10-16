تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

استقر معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع للفريق الأبيض، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي، في مستهل مشواره بالبطولة القارية، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تعزز حظوظه في التأهل قبل مواجهة الإياب المقررة يوم 24 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجيش الرواندي

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ.

ويدخل الزمالك اللقاء بحثًا عن استعادة توازنه بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، كما يتطلع إلى العودة من رواندا بنتيجة تمنحه أفضلية قبل مباراة الحسم في القاهرة.

وكان الفريق الأبيض قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما تجاوز عقبة إيه إس بورت الجيبوتي في الدور السابق.

على الجانب الآخر، أكد عبد الرحيم طالب، المدير الفني للجيش الرواندي، جاهزية فريقه للمواجهة، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات بين اللاعبين، ومطالبًا جماهير النادي بمساندة الفريق في المباراة المرتقبة.

وقال طالب في تصريحات قبل اللقاء: «لا توجد أي إصابات، فالجميع في كامل الجاهزية، والجميع متحمس لهذه المباراة. أتمنى، إن شاء الله، أن نكون جميعًا، جماهيرنا ومسؤولينا ولاعبينا، في أعلى مستويات التحفز يوم الجمعة».

ويغيب المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للزمالك، عن المباراة، بعد تعرضه لمزق في العضلة الخلفية، وفقًا لما أظهرته الفحوصات الطبية، ليحتاج إلى فترة تتراوح بين 21 يومًا وأربعة أسابيع للتعافي.

ومن المقرر أن يلتحق معتمد جمال ببعثة الزمالك في العاصمة الرواندية كيجالي، بعدما حُدد موعد وصوله في الثانية فجر الجمعة، لقيادة الفريق خلال المواجهة الأفريقية.