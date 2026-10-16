يحل فريق بيراميدز ضيفًا على المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على استاد جوبا الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفريق السماوي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، لينفرد بصدارة جدول الترتيب، ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة، وتعزز فرصه في بلوغ دور المجموعات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد قرر تعديل موعد المباراة، لتقام في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بدلًا من الرابعة عصرًا، على أن تنطلق في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت جوبا.

وجاء التعديل بناءً على طلب تقدم به نادي المريخ بنتيو، لتقديم موعد اللقاء لمدة نصف ساعة، حيث جرى اعتماد الموعد الجديد وإخطار الفريقين به خلال الاجتماع الفني للمباراة.

وفي إطار الاستعداد للمواجهة، قرر نادي المريخ بنتيو السماح للجماهير بحضور المباراة مجانًا، من أجل مساندة الفريق في مواجهته المرتقبة أمام بيراميدز.

وأعلن النادي، في بيان رسمي، فتح أبواب استاد جوبا الدولي، الذي يتسع لنحو 12 ألف متفرج، أمام الجماهير دون مقابل، في ظل أهمية اللقاء للفريق الجنوب سوداني.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم تشارليز بولو، ويعاونه أبرينجا أكويجري مساعدًا أول، ووريتشارد نارتي مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى جوليان نونو مهمة الحكم الرابع.

ويشرف يعقوب علي، من جيبوتي، على مراقبة المباراة، بينما تتولى ليديا أديبي، من إثيوبيا، مراقبة أداء طاقم التحكيم.

قائمة بيراميدز لمواجهة المريخ بنتيو

وأعلن الجهاز الفني لبيراميدز قائمة الفريق التي تسافر لخوض المواجهة، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، حازم جمال، زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، خالد عوض، كريم حافظ، إياد العسقلاني.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، أحمد فوزي، عودة فاخوري.

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي، يوسف أوباما، دودو الجباس.

ويأمل بيراميدز في استغلال خبراته القارية للعودة بنتيجة إيجابية من جنوب السودان، قبل مواجهة الإياب، التي ستحسم هوية المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة الأفريقية.