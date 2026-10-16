الروائية الكورية كانج جي يونج: استلهام جوانب من جمال مصر وحماس قرائها وعظمة آثارها في رواياتي المستقبلية

نظّم المركز الثقافي الكوري في مصر، بالتعاون مع الوكالة الكورية لترويج صناعة النشر، أمس الخميس، فعالية "لقاء مع الأدب الكوري"، في مكتبة مصر العامة بالدقي، وذلك بهدف التعريف بالأدب الكوري المعاصر وتعزيز التبادل الثقافي والأدبي بين مصر وكوريا الجنوبية.

استضافت الفعالية الروائية الكورية كانج جي يونج، وهي صاحبة عدد من الأعمال الأدبية التي لاقت انتشارا كبيرا داخل كوريا وخارجها، من بينها "السيدة شيم قاتلة"، و"متجر للقتلة" بجزأيه الأول والثاني، و"عائلة فرانكنشتاين".

خلال اللقاء المفتوح مع الجمهور، استعرضت الكاتبة جوانب من مسيرتها الإبداعية، وتحدثت عن مصادر إلهامها في ابتكار شخصياتها الروائية، موضحة أنها تستلهم كثيرًا أبطال أعمالها من أشخاص عاديين تصادفهم في حياتها اليومية، قبل أن تمنحهم في عالم الرواية مواصفات غير متوقعة وشخصيات تتجاوز المألوف. كما تطرقت إلى النجاح الذي حققته أعمالها بعد تحويل بعضها إلى أعمال درامية، ولا سيما مسلسل "متجر للقتلة".

شهد اللقاء تفاعلًا من المشاركين، من خلال الأسئلة والنقاشات حول مصادر إلهام الكاتبة، وأساليب بناء الشخصيات، والعلاقة بين الرواية والدراما، فضلًا عن حضور الأدب الكوري في الأسواق العالمية، بما أتاح مساحة للحوار المباشر بين الكاتبة وقرائها المصريين.

وفي سياق حديثها عن وصول أعمالها إلى قراء من ثقافات مختلفة، أكدت كانج جي يونج أن الأدب يفتح نافذة على عوالم قد تبدو بعيدة عن واقعنا، موضحة أن القيمة الحقيقية للقراءة تكمن في اكتشاف تجارب جديدة وتوسيع نظرتنا إلى العالم. وأعربت عن تطلعها إلى وصول المزيد من الأعمال الكورية إلى القراء في مصر، مشيرة إلى رغبتها في استلهام جوانب من جمال مصر وحماس قرائها وعظمة آثارها في أعمالها الأدبية المستقبلية.

وفي إطار البرنامج، أُقيمت ورشة حول ترجمة الأدب الكوري إلى اللغة العربية، بمشاركة الكاتبة كانج جي يونج، والمترجمة سلمى حسنين، مترجمة رواية "السيدة شيم قاتلة"، والمترجمة منار الديناري، مترجمة الجزأين الأول والثاني من رواية "متجر للقتلة".

تناولت الورشة التحديات المرتبطة بنقل الأعمال الأدبية من اللغة الكورية إلى العربية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على روح النص الأصلي ونقل المشاعر والتعبيرات الأدبية والخصوصيات الثقافية إلى القارئ العربي.

وعلى هامش الفعالية، أُقيم معرض للكتاب الكوري، ضم مجموعة متنوعة من الأعمال الأدبية باللغة الكورية وترجماتها العربية، إلى جانب عدد من أبرز مؤلفات كانج جي يونج ومجموعة مختارة من الكتب الكورية المصورة، مما أتاح للزوار استكشاف قوالب متنوعة من الأدب الكوري المعاصر.