بدء تنفيذ قرار منع دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا في الأقصر

بدأت السلطات بمحافظة الأقصر في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، والخاص بتنظيم دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري، بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR.

وأكدت المحافظة أنه بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء، تم منع دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري إلى عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR ، بينما سيتم تطبيق القرار بداية من 1 ديسمبر المقبل على المواطنين المترددين علي المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العموم ومديريات الخدمات.

وأهابت المحافظة بالعاملين في الجهاز الإداري ممن لديهم موانع تلقي لقاح كورونا، بسرعة تجهيز ما يفيد ذلك، ليتم مراجعته واتخاذ اللازم، وذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين.

جدير بالذكر أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد وجه تعليماته إلى جميع المسئولين التنفيذيين المعنيين من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة، بمتابعة تفعيل قرار الحكومة فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري، بداية من اليوم الإثنين، بحيث لن يسمح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بأماكن مختلفة لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.