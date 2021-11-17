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المصري البورسعيدي يكشف موعد السفر إلى نيجيريا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 11:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 11:47 م

كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي المصري، موعد السفر إلى نيجيريا يوم 23 من نوفمبر الجاري ببعثة مكونة من 39 فردا، ما بين اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

واستقر التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق البورسعيدي مغادرة القاهرة في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، متجها بالفريق إلى نيجيريا لخوض مباراة المحلق لدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية، فيما ستعود إلى القاهرة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

كما قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف النائب حسن عمار عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة النادي إلى نيجيريا، استعداداً لمباراة الفريق بذهاب دور الملحق من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق ريفرز يونايتد.


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