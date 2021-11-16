 معلول يقود تشكيل منتخب تونس أمام زامبيا بتصفيات المونديال - بوابة الشروق
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معلول يقود تشكيل منتخب تونس أمام زامبيا بتصفيات المونديال

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:37 م

أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة زامبيا في ختام دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ويحتاج نسور قرطاج للفوز من أجل ضمان التأهل للمرحلة الختامية من التصفيات.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: منتصر تعلبي - ياسين مرياح - ديلان برون - علي معلول

الوسط: محمد دراجر - عيسي العيدوني - فرجاني ساسي - نعيم سليتي - سيف الدين خاوي

المهاجم: وهبي خرزي

ويتصدر نسور قرطاج المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية بينما زامبيا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.


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