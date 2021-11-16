قال الدكتور هشام الحريري وكيل وزارة الزراعة بجامعة عين شمس، إنَّ الجراد في مصر يمكن تناوله لكن ثقافة المجتمع ترفض ذلك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ تلك الثقافة موجودة في بعض الدول العربية لا سيّما في جهة الشرق.



وأوضح أن الجراد غني بنسبة كبيرة من البروتين، لافتًا إلى أنّ المفوضية الأوروبية أدرجته بالمواد المسموح بتناولها.



وذكر أنّ نسبة البروتين بالجراد 62%، ونسبة الدهون 17%، موضحًا أنّ هناك بعض الدراسات أكّدت أن دهون الجراد جيدة من ناحية الكوليسترول، باعتباره يتغذى على النباتات.



وأجازت المفوضية الأوروبية طرح الجراد المهاجر في السوق كغذاء، وهو ثاني حشرة يعترف بها الاتحاد الأوروبي كنوع من الأطعمة بعد ديدان الوجبة.



وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إن الجراد المهاجر "لوكوستا ميجراتوريا" سيكون متاحًا مجمدًا أو مجففًا أو مسحوقًا، وسيباع كوجبة خفيفة، أو كمكون لعدد من المنتجات الغذائية.