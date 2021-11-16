رئيس مجلس النواب: نمو إيجابي في العلاقات المصرية المجرية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ولاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية، في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى دولة المجر.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب، على أن العلاقات المصرية – المجرية تشهد تنامياً إيجابياً، مشيرا إلى الرغبة في تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – المجرية، بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وفي هذا الإطار.

وأشار جبالي إلى تشكيل مجلس النواب المصري جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية، لتكون قناة فعالة للتعاون والتنسيق البرلماني بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يُمثل انعكاساً للعلاقات السياسية الراسخة والمتميزة بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، أبدى جبالي، اهتمام مجلس النواب المصري بتعزيز التعاون البرلماني مع برلمانات دول تجمع الفيشجراد، بما يعزز العلاقات السياسية المتميزة بين مصر ودول تجمع الفيشجراد.

من جانبه، رحب لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية، بوفد مجلس النواب المصري، برئاسة المُستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكداً على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية المصرية – المجرية، خاصة في شقها البرلماني، للبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من طفرة إيجابية.

وأشار إلى رغبة الجمعية الوطنية المجرية في تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، ومُبدياً ترحيبه الشديد بتشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية.

وفي نهاية اللقاء، وقع رئيس مجلس النواب في دفتر توقيعات ضيوف الجمعية الوطنية المجرية، ثم قام لاسلو كوفير باصطحاب "جبالي" والوفد البرلماني المصري المرافق في جولة تفقدية داخل البرلمان المجري.