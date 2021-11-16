ضبط 3 متهمين بقتل شاب أثناء مطاردته لهم عقب سرقة هاتف سيدة بالأقصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، في القبض على 3 عاطلين كونوا عصابة لنشل متعلقات المواطنين باستخدام دراجة بخارية، وذلك عقب قيامهم بسرقة هاتف محمول من سيدة بتهديد السلاح في وسط المدينة، وقام أحدهم بتسديد طعنة بسلاح أبيض لأحد شباب المنطقة في أثناء مطاردته لهم أودت بحياته فى الحال.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الاقصر، إخطاراً يفيد بمصرع الشاب "محمد.ا.ن" 28 سنة، لدى مطاردته لـ3 لصوص ومحاولته إعادة هاتف قاموا بسرقته من سيدة بشارع الإدريسي بمنطقة مزلقان نجع الخطباء شرق الأقصر، وعلى الفور كلف مدير أمن الأقصر قيادات مباحث الأقصر بسرعة ضبط المتهمين فى الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين، حيث تبين من التحريات الأولية وقوع حادثة السرقة بشارع أحمد عرابي، بمنطقة مزلقان نجع الخطبة، لدى قيام السيدة بالمرور فيه وأقدم 3 لصوص على سرقة هاتفها تحت تهديد السلاح، والتي استغاثت بالمواطنين حولها بالمنطقة، وقام الشاب "م.ا.ن" 28 سنة برفقة 2 شباب آخرين بالمنطقة بمطاردة المتهمين الذين فروا بالهاتف من المنطقة.

وقام أحد اللصوص بطعن الشاب بسلاح أبيض ودفع دراجته البخارية ليسقط على الأرض قتيلاً فى الحال، وقام الشباب الباقون بمطاردة اللصوص حتى تمكنوا من ضبط أحدهم وفر الآخران هاربين.

وبتكثيف التحريات والتحقيق وإعداد الأكمنة اللازم، تمكن فريق البحث من ضبط بقية العصابة وهما ٢ من اللصوص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين التصريح لذويه بالدفن، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.