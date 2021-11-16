ألمانيا: دعوى قضائية ضد «داعشي» بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد شخص، يعتقد أنه من أنصار تنظيم داعش، بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في ألمانيا في عام 2019.

وأعلن الادعاء العام في كارلسروه، اليوم الثلاثاء، أن المتهم - سوري الجنسية- وضع لنفسه هدفا يتمثل في قتل أكبر عدد ممكن من الناس، أو إصابتهم على الأقل.

وأضاف أن الهجوم "كان سيشبه في أبعاده هجمات سابقة لداعش في أوروبا"، ذاكرًا أنه يُعتقد أن الرجل اشترى مواد لصنع متفجرات في العاصمة برلين، وإنه بدأ في تصنيع مدفع رشاش.

وبحسب الادعاء، ألقي القبض على الرجل في نوفمبر 2019 في واقعة أخرى.

وأشار الادعاء إلى أن الرجل احتجز في الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ قبل أن يتم إيداعه في الحبس الجنائي منذ مارس 2021.