براون يحسم مصير شيلونجو والصحراوي مع الإسماعيلي

قرر مسؤولو نادي الإسماعيلي تأجيل تجديد التعاقد مع التونسي مروان الصحراوي والناميبي بينسون شيلونجو لاعبى الفريق، اللذين ينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك القرار لحين الحصول على قرار خوان براون، الذي سيعيد تقييم اللاعبين في الفترة الجارية.

كما ينوى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق خلال مباراة الزمالك، حيث ينوى الدفع بالجناح الأيمن عبدالرحمن مجدى، في التشكيل الأساسى، بعد ظهوره بمستوى مميز في المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخرًا واستعادة مستواه الفنى بعد انتهاء فترة إيقافه.

ويرغب المدير الفنى الأرجنتينى، في الاعتماد على شكرى نجيب، في مركز المهاجم الصريح، على حساب الزامبى شونجا، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى الاعتماد على الحارس محمد فوزى على حساب أحمد عادل عبدالمنعم، الذي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدورى.