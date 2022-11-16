 بعد سقوط صاروخ في بولندا.. فرنسا: التنسيق مستمر مع وارسو لمعرفة ما حدث - بوابة الشروق
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بعد سقوط صاروخ في بولندا.. فرنسا: التنسيق مستمر مع وارسو لمعرفة ما حدث

سارة أحمد
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 12:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 12:27 م
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن تضامنه الكامل مع بولندا، بعد سقوط الصاروخ أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر مع بولندا لمعرفة ما حدث.

وأكد ماكرون، أن معظم أعضاء مجموعة العشرين يدينون حرب أوكرانيا، قائلا إن مجموعة العشرين لم تتجاهل ما يحصل في أوكرانيا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل شخصين بعد أن أصابت "صواريخ روسية" قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا.

كما نقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله إن شخصين قتلا من جراء سقوط "صواريخ روسية" في بولندا.

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