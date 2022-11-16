 بايدن يعقد اجتماعا طارئا مع زعماء العالم في قمة مجموعة العشرين بعد سقوط صاروخ في بولندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يعقد اجتماعا طارئا مع زعماء العالم في قمة مجموعة العشرين بعد سقوط صاروخ في بولندا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 3:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 3:52 ص

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا طارئا مع قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا بعد سقوط صاروخ على قرية بولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين.

ومن المقرر أن يؤجل الاجتماع الذي يعقد صباح الأربعاء البرنامج المخطط له بنحو ساعة واحدة، وفقا لمراسلين أمريكيين في قمة مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الرائدة في إندونيسيا.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى. ولم يتضح في البداية من هم قادة العالم الذين سيشاركون في المحادثات.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية مع الرئيس البولندي أندريه دودا.

يشار إلى أن بولندا ليست جزءا من مجموعة العشرين.

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