أعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية تعلن إسقاط مسيرة استطلاع أوكرانية

أعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، إسقاط طائرة مسيّرة مجهزة للاستطلاع على الحدود مع أوكرانيا بعد اختراقها أجواء البلاد من الأراضي الأوكرانية.

وقالت اللجنة في قناتها على "تيليجرام": "استفزاز أوكراني جديد، تم إسقاط طائرة مسيّرة أخرى على الحدود مع أوكرانيا" وفق ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أن جنود حرس الحدود، على بعد 100 متر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، أسقطوا طائرة مسيّرة من طراز "كوادكوبتر" متجهة من الجانب الأوكراني إلى أراضي بيلاروس في منطقة كوبرين.

ووفقا لتقرير اللجنة: "تم إسقاط الطائرة من قبل دورية حدودية من بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف. وعند فحصها، لوحظ تجهيزها بكاميرا فيديو، استخدمت للاستطلاع وتصوير الوسائل التقنية لحماية الحدود على أراضي بيلاروس".

وأشارت اللجنة إلى أن حادثة مماثلة وقعت في 2 نوفمبر الجاري، على بعد كيلومتر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية في منطقة جوميل.