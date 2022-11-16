 أعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية تعلن إسقاط مسيرة استطلاع أوكرانية - بوابة الشروق
الخميس 17 نوفمبر 2022 1:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

أعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية تعلن إسقاط مسيرة استطلاع أوكرانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 11:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 11:54 م

أعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، إسقاط طائرة مسيّرة مجهزة للاستطلاع على الحدود مع أوكرانيا بعد اختراقها أجواء البلاد من الأراضي الأوكرانية.

وقالت اللجنة في قناتها على "تيليجرام": "استفزاز أوكراني جديد، تم إسقاط طائرة مسيّرة أخرى على الحدود مع أوكرانيا" وفق ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أن جنود حرس الحدود، على بعد 100 متر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، أسقطوا طائرة مسيّرة من طراز "كوادكوبتر" متجهة من الجانب الأوكراني إلى أراضي بيلاروس في منطقة كوبرين.

ووفقا لتقرير اللجنة: "تم إسقاط الطائرة من قبل دورية حدودية من بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف. وعند فحصها، لوحظ تجهيزها بكاميرا فيديو، استخدمت للاستطلاع وتصوير الوسائل التقنية لحماية الحدود على أراضي بيلاروس".

وأشارت اللجنة إلى أن حادثة مماثلة وقعت في 2 نوفمبر الجاري، على بعد كيلومتر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية في منطقة جوميل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك