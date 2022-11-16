الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان بولندا في التحقيق الجاري للقصف على أراضيها

أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما الكامل لبولندا في التحقيق الجاري للقصف على أراضيها.



وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن ذلك التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش قمة العشرين، إذ بحثا مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك التحديات التي تفرضها الصين، وناقشا الحاجة العالمية إلى زيادة الطموحات لمعالجة أزمة المناخ، فضلا عن أهمية تأمين إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.



وتطرق بايدن وسوناك إلى مناقشة الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا، كما أكدا دعمهما القوي لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية.



من جهته، عبر المستشار الألماني "أولاف شولتس" عن تعازيه للرئيس البولندي "أندجي دودا" وشعبه إزاء سقوط ضحايا عقب سقوط صاروخ بالقرب من حدود بلاده مع أوكرانيا.



وقال شولتس -في بيان نقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء- "إن هذا يعد حادثا مروعا ومن الضروري التوضيح بشكل دقيق عن كيفية حدوثه".



وكان شخصان قد لقيا مصرعهما في بولندا عقب سقوط صاروخ بالقرب من حدود البلاد مع أوكرانيا أمس الثلاثاء، فيما استبعد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.