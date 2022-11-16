ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجعها في بداية التعاملات، بفضل بيانات تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي والتي جاءت أقل من التوقعات.

عززت هذه البيانات الآمل في تهدئة وتيرة زيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 94ر0 دولار إلى 81ر86 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، بعد أن تراجع في وقت سابق من اليوم إلى 06ر84 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أسابيع. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 64ر0 دولار أي بنسبة 69ر0% إلى 78ر93 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.

واستفادت أسعار النفط اليوم أيضا من إعلان وكالة الطاقة الدولية أن الحظر الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات النفط الروسي المحمولة بحرا يمكن أن يحجب حوالي 1ر1 مليون برميل يوميا عن السوق.

وتترقب الأسواق بيانات المخزون الأمريكي الأسبوعية المقرر صدورها عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا.