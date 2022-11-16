 الخارجية الصينية: بكين وطوكيو ستعملان على حل الخلافات بشكل مناسب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الصينية: بكين وطوكيو ستعملان على حل الخلافات بشكل مناسب

بكين - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 3:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 3:21 م
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الأربعاء، إن الصين واليابان ستعملان على حل الخلافات بشكل مناسب، وبناء علاقات ثنائية وفقا للعهد الجديد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو، محادثات وجها لوجه مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم غد الخميس، في العاصمة التايلاندية (بانكوك)، مشيرة إلى أن هذا سيكون أول اجتماع بين قادة البلدين منذ حوالي ثلاث سنوات.
ومن المتوقع عقد هذا الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر أن تستضيفها بانكوك.

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