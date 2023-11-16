الداخلية تجري تحليل مخدرات لـ43 سائق مركبة بالمدارس خلال حملات في 12 محافظة

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها للكشف عن متعاطي المخدرات، وتم إجراء تحليل المخدرات 43 سائق مركبة بالمدارس خلال حملات بـ12 محافظة؛ حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس.

واصلت اللجان، التى تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة، كما تم مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - الغربية – الشرقية – بنى سويف – سوهاج – قنا – الأقصر) عن:

إجراء تحليل المخدرات لـ43 سائق بالمدارس وتبين سلبية جميع الحالات.

وإجراء تحليل المخدرات لـ180 سائق مركبة متنوعة، تبين إيجابية 14 سائقا منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات على الطرق وكذا سائقى حافلات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس.

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدى المركبات وسائقى الحافلات المدرسية على الطرق حفاظاً على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.