أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز تحقق إيرادات أكثر مني 40 مرة في السينما

قال الفنان أحمد العوضي، إن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، تتفوق عليه حال منافستهم في السينما، قائلا: "لو نزلت بفيلم قدام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر إيرادات وأنا أبقى عايزها تعمل إيرادات أعلى مني وأعلى من أي حد، وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

وأضاف العوضي، خلال لقائه مع الإعلامية اسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، على قناة القاهرة والناس، أن زوجته الفنانة ياسمين تقدم أفلام كوميدي بينما هو إذا قدم أفلام ستكون أكشن، مردفا: "ياسمين تعمل كوميدي وأنا أعمل أكشن وهي تعمل إيرادات أدي 40 مرة وهبقى سعيد جدا لها".

وتابع: "شخصية الخديوي هي الأقرب لقلبي وأنا مش بقلق من المنافسة مع حد وأنا بعمل شغلي واجتهد ويا رب كلنا ننجح، وأتمنى كل النجوم تعمل أفلام ومسلسلات والمهم اطلع من الموسم ناجح وعملت الدور بشكل جيد".