المؤبد لمتهمة بالاتجار بالبشر واستغلال أبنائها للتسول في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، اليوم الخميس، "إ.ذ.ال"، ربة منزل، بالسجن المؤبد "غيابيا"، وتغريمها مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، وألزمتها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بالاتجار بالبشر واستغلال أبنائها في التسول، وذلك في القضية المقيدة برقم 24107 لسنة 2023 جنايات.

وتعود وقائق القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد استغلال سيدة، أطفالها القصر في ممارسة أعمال التسول.

وجاء بالتحقيقات أنه وبانتقال الشرطة إلى مكان تواجد المتهمة أبصرتها القوة الأمنية مستغلة أطفالها القصر في أعمال التسول وجمع الأموال من المارة، فشرعت في ضبطها إلا أنها تمكنت من الفرار.

ولفتت التحقيقات إلى تمكن الشرطة من ضبط الأطفال القصر، وبمواجهتهم أفادوا بأنهم كانوا برفقة والدتهم "المتهمة" حيث يقومون بأعمال التسول على المارة، وجمع الأموال منهم، مستغلة سلطة الأمومة عليهم بأسلوب التهديد والإكراه البدني.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهمة حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: عصام محمد خليفة، وشامل عثمان العيسوي، وسكرتير المحكمة، ممدوح رفعت.