الخارجية الإسرائيلية ردا على مجلس الأمن: لا مكان لهدنة إنسانية مطولة في غزة

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، مساء الأربعاء، إنها ترفض أي هدنة إنسانية طالما المحتجزون الإسرائيليون موجودون في قطاع غزة ولم يتم إطلاق سراحهم.



وأوردت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن بيان الخارجية الإسرائيلية، أوضح أنه لا يوجد مكان لهدنة إنسانية مطولة طالما أن 239 محتجزا ما يزالون في قبضة حركة حماس، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للإصرار على إطلاق سراح المحتجزين في أسرع وقت.



ويأتي هذا البيان الصادر عن الخارجية الإسرائيلية، بعد موافقة مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلي هدن إنسانية في غزة، بأغلبية 12 صوتا، فيما امتنعت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وبريطانيا عن التصويت.



ويدعو مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.



كما يدعو للإفراج «الفوري وغير المشروط» عن جميع المحتجزين لدى حماس وحركات المقاومة الأخرى، إضافة إلي هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة.