بري: حظوظ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار تتجاوز 50%

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن حظوظ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تتجاوز 50%.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أوضح بري، أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، حصل على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لدفع المحادثات قدمًا، والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرقل المفاوضات ثلاث مرات سابقاً، على الرغم من توفر فرص كبيرة حينها للتوصل إلى اتفاق.

لكنه ذكر أن «الوضع الحالي يبدو مختلفًا وأكثر جدية، خاصة بعد إعلان هوكشتاين عن الدعم المباشر من الرئيس المنتخب ترامب لتحقيق هذا الهدف».

ولفت إلى أنه تلقى مسودة اتفاق من السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، تحتوي على بنود محددة، لافتاً إلى أنه يدرس هذه المسودة وسيرد عليها خلال ثلاثة أيام.

وبالحديث عن الأسس التي ستبنى عليها أي اتفاق، شدد بري على أن لبنان لن يقبل بأي تعديل أو إضافة على القرار 1701؛ باعتباره الإطار الوحيد الذي يمكن أن يبنى عليه أي وقف للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد بري أن أي تهدئة إقليمية ستشكل فرصة لتحريك الملف الرئاسي.

وأضاف أنه فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيدعو إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، داعيًا الكتل النيابية إلى الاتفاق على مرشح واحد والتحاور بجدية للخروج من الأزمة.