طارق الشناوي: على مي عمر تقديم أدوار درامية مع مخرجين غير زوجها محمد سامي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن المخرج محمد سامي سيقدم مسلسل «إش إش» مع زوجته الفنانة مي عمر، بالإضافة إلى مسلسل آخر في رمضان بدونها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة، أن مسلسل «نعمة الأفوكادو» الذي جمع الثنائي حقق نجاحا تجاريا ونسبة مشاهدة عالية، متابعا: «مش عايزه يعمل غلطة المخرج والزوجة الممثلة، ويكون فقط ده هدفه، لازم يفتح الأبواب ليطور نفسه ومي أيضا تتطور، مي موهبة لكن من مصلحة الطرفين أن يخرجا من خارج هذا الإطار».

وأشار إلى أن مي عمر يجب أن تقدم أدوارا درامية أخرى مع مخرجين آخرين، وكذلك ألا يقتصر عمل محمد سامي على مي عمر فقط.

وتابع: «سامي عليه أن ميبقاش هدفه فقط مي، رغم أنه أكثر واحد بيضعها في البؤرة؛ لكنها شاركت في مسلسل الفتوة من حوالي 3 سنوات وكانت كويسة؛ لكن هي لا تدخل بطولة مطلقة إلا مع محمد سامي، وهي طموحها البطولة المطلقة وسامي يحقق لها هذا».

ورأى ضرورة أن يخرج «سامي» من قيد حصر العمل مع أقرب الأشخاص، قائلا: «عليه أن يخرج خارج هذا القيد الذي وقعا فيه محمد فاضل وفردوس عبد الحميد، وهو هذا العام من الواضح أنه فكر مرتين بدليل أنه يقدم مسلسل آخر ليس من بطولتها».