19% انخفاضا فى أعداد الأتوبيسات المُجمعة محليا خلال 9 أشهر

• «شيفروليه» تواصل تصدرها المركز الأول سوقيًا بنسبة 31%.. و«هيونداى» الأخيرة

واصلت أعداد الأتوبيسات المُجمعة محليًا تراجعها بنسبة 9.4% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من 2024، لتصل إلى 3396 أتوبيسا وذلك مقابل 4212 أتوبيسا خلال الفترة المماثلة من 2023.

فيما زادت أعداد الأتوبيسات المستوردة من الخارج خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، بنسبة 0.90% لتصل إلى 1533 مقابل 1520 أتوبيسا فى الفترة المقارنة من العام الماضى، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وعلى مستوى الحصة السوقية للأتوبيسات، فقد سيطرت شركة شيفروليه على المركز الأول بنسبة 31% خلال نفس الفترة، ثم تلتها كينج لونج بنسبة 22%، والمركز الثالث تويوتا بنحو 17%، تليها متشوبيسى بـ17%، ثم جولدن دارجون بنحو 5%، فوتون بنسبة 3%، ومارسيدس بنحو 2%.

يشار إلى أن مبيعات سوق السيارات فى مصر ارتفعت خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنسبة 12.7% لتصل إلى 68.793 ألف مركبة، مقابل 61.033 ألف مركبة فى الفترة المماثلة من 2023، بحسب «أميك».

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب «أميك».

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو».

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46.%

وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار. والمرحلة الثانية تم انتهاؤها مطلع مايو الماضى.