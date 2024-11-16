 إيطاليا ترسل أكثر من 15 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة - بوابة الشروق
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إيطاليا ترسل أكثر من 15 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

وكالات
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 5:52 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 5:56 م

قالت وزارة الدفاع الإيطالية، في بيان، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي أقلعت اليوم السبت وعلى متنها أكثر من 15 طنا من المساعدات الإنسانية لتسليمها لسكان قطاع غزة.

وذكر البيان أن المساعدات التي كانت على متن الطائرة سي-130جيه، التي غادرت مدينة بيزا بوسط إيطاليا، جُمعت من منظمة خيرية إيطالية.

وصرح وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو: «تبذل إيطاليا وستواصل بذل كل ما في وسعها لتخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة».

وأضاف أن إيطاليا لم تنس أولئك الذين يعانون وهي ملتزمة بخفض التصعيد في هذا الصراع.

وتتجه الطائرة إلى مطار لارنكا في قبرص ومنه سيتم نقل كل المواد التي تحملها إلى غزة.

وأطلقت إيطاليا هذا العام مبادرة رائدة باسم (الغذاء لغزة) لمساعدة المدنيين هناك، كما أرسلت عدة شحنات من المساعدات إلى المتضررين من الحرب التي دمرت القطاع الفلسطيني.

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