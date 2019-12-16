رويترز: ديمقراطيان بارزان يطالبان الجمهوريين بدعم إجراءات مساءلة ترامب

آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي وهو ديمقراطي من كاليفورنيا يتحدث في مؤتمر صحفي في الكونجرس يوم 31 أكتوبر 2019. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز.

دعا رئيسا اللجنة القضائية ولجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي يوم الأحد الجمهوريين، في مناشدة أخيرة، إلى تنحية ولائهم الحزبي جانبا والتصويت لصالح مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة بعد أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بكامل أعضائه، ربما هذا الأسبوع، على التهم الموجهة إلى ترامب لتبدأ بعدها محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وحذر آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب في تصريحات لتلفزيون (إيه.بي.سي) من أن ترامب يشكل ”خطرا واضحا وداهما“ على الديمقراطية.

وخلال جلسات الكونجرس اتهم الديمقراطيون الرئيس بتعريض الدستور الأمريكي للخطر وتهديد الأمن القومي وتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بطلبه من نظيره الأوكراني خلال اتصال هاتفي التحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن.

وقال شيف ومعه رئيس اللجنة القضائية بالمجلس جيرولد نادلر لنفس المحطة إن على أعضاء الكونجرس واجبا دستوريا بمحاسبة ترامب على ما فعله.

وقال شيف ”لم يتوقف هذا الخطأ“، مشيرا إلى أن ترامب لا يزال يطالب أوكرانيا وكذلك الصين بالتحقيق مع عائلة بايدن.

وأضاف ”تهديد نزاهة انتخاباتنا... لا يزال قائما. أعتقد أن الخطر على ديمقراطيتنا واضح وداهم وليس شيئا يمكننا التغاضي عنه بسبب رفض الجمهوريين في مجلس النواب تأدية واجبهم“.

واستغل النائبان كل فترة الهواء المتاحة لهما على المحطة يوم الأحد في حث مجلس الشيوخ على استدعاء شهود وتحري أدلة موثقة قالا إن البيت الأبيض يحجبها.

وكان ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أثار احتمال إجراء محاكمة وجيزة لترامب داخل المجلس لكن دون دعوة أي شهود.

وعبر بعض المدافعين بقوة عن ترامب من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن اعتقادهم بأن ترامب لم يرتكب أي مخالفة، لكن آخرين منهم اتبعوا نهجا أكثر حذرا إذ قالوا إن عليهم فحص الأدلة أولا.

وخلال مقابلة مع (سي.إن.إن) على هامش منتدى الدوحة في قطر يوم السبت قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام إنه لا يرى حاجة إلى إجراء محاكمة رسمية في مجلس الشيوخ.

لكن السناتور الجمهوري بات تومي قال يوم الأحد على شبكة (إن.بي.سي) ”أعتقد أن علينا الاستماع إلى ما يجب أن يقوله الذين أجروا تحقيق المساءلة وأن نمنح محاميي الرئيس الفرصة لتقديم دفوعهم، وبعدها نتخذ قرارانا“.