تنتهى اليوم فترة تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية، على معايير عدم استحقاق الدعم، وذلك بعد مد وزارة التموين لفترة تقديم التظلمات حتى منتصف ديسمبر الجارى بدلا من نهاية نوفمبر الماضى، حرصا على إعطاء المواطنين مهلة لتقديم تظلماتهم بجميع مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.



وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة مستمرة فى تلقى تظلمات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بشأن تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم بمراحله السابقة حتى نهاية ساعات العمل الرسمية اليوم، موضحا أن الوزارة تعمل على فحص تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين خلال الأشهر الماضية، وإعادة مستحقى الدعم مرة أخرى للمنظومة.



وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن صرف الخبز المدعم لن يتوقف لأى مواطن داخل المنظومة التموينية، سواء كان من المستبعدين نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، أو لم يستبعد.



وأكد أن مكاتب التموين تتسلم التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجلها على موقع تموين دعم مصر، موضحا بها الرقم القومى، ورقم الهاتف المحمول، ونوع التظلم، ورقم البطاقة الذكية، ويرسل مكتب التموين الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديريات التموين، على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة‬، ويتم اتخاذ إجراءات فورية لعودة المستحقين للدعم.



وتابع: «الوزارة لن تحرم أى مواطن مستحق للدعم من الحصول على حصته الشهرية من السلع، كما يستمر صرف الخبز لجميع المواطنين، خاصة أن الهدف الأساسى من تطبيق محددات عدم استحقاق الدعم، وعمليات التنقية التى نفذتها الوزارة للمنظومة التموينية، هو وصول الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا.