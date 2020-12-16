قوات العمالقة تبدأ نشر نقاط مراقبة خطوط التماس في محافظة أبين اليمنية

أكدت قوات ألوية العمالقة، المكلفة من التحالف العربي بمهام الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وبين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، البدء في نشر نقاط مراقبة خطوط التماس.

وقالت ألوية العمالقة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إن قواتها بدأت نشر نقاط فاصلة ومراقبة في خطوط التماس بمحافظة أبين".

وذكر البيان أن الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة، بدأت بعمليات مسح وتطهير المناطق الفاصلة بين طرفي النزاع (قوات الحكومة وقوات الانتقالي)، لنزع الألغام والمتفجرات لتأمينها.

وجاء ذلك بعد لقاء جمع قيادة قوات ألوية العمالقة باللجنة السعودية التي تشرف على عملية الانسحاب ووقف إطلاق النار في محافظة أبين، وعدد من قيادات المواقع لمناقشة سير العمل المشترك، حسبما أفاد البيان.

ووضع التحالف الذي تقوده السعودية الخميس الماضي مهلة أسبوع لتنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض.

وكانت القوات الحكومية قد انسحبت الجمعة الماضية من منطقة" الشيخ سالم" وسلمت مواقعها لقوات العمالقة، في حين انسحبت قوات الانتقالي من منطقتي "قرن الكلاس" و "الطرية".

ومن المقرر إعلان الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري للاتفاق، بحسب البيان.

وتشرف السعودية على تنفيذ اتفاق الرياض، الذي جرى توقيعه في نوفمبر الماضي.