صدور رواية حبل قديم وعقدة مشدودة للكاتب سامح الجباس

صدرت حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع، رواية "حبل قديم وعقدة مشدودة"، الحائزة على جائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الروايات غير المنشورة، للكاتب والروائي سامح الجباس.

وتحولت الرواية لمسرحية خلال مهرجان جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الخامسة، وتم حينها عرض المسرحية الروائية "حبل قديم وعقدة مشدودة"، في إطار التقليد الذي انتهجته المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) باختيار عمل روائي فائز في إحدى فئات الجائزة وتحويله إلى مسرحية، وقد لاقت البادرة إشادة كبيرة.

سامح الجباس، طبيب وكاتب ومترجم مصري ولد في 11 يناير من عام 1974، له العديد من تامؤلفات الأدبية المميزة من بينها: ، رواية "حي الإفرنج"، "كريسماس القاهرة"، "الذئب الأزرق"، "نادي النيل الأسود السري"، "رابطة كارهي سليم العشي"، والعديد من الترجمات وغيره.

حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة كتارا للرواية العربية عن روايته "حبل قديم وعقدة مشدودة" عن فئة الروايات غير المنشورة وذلك في عام 2015 ، كما حصل على المركز الأول في جائزة إحسان عبد القدوس في الرواية عن روايته "كريسماس القاهرة" في عام 2011، وغيرها من الجوائز.

قاصٍ وروائي من مدينة بورسعيد، له عدد من الأعمال التي بدأها بمجموعته الأولى “المواطن المثالي عام 2006،

يذكر أن "الجباس" صدر له من قبل: "حي الإفرنج٬ بحر العواصف٬ بورتوسعيد٬ كريسماس القاهرة٬ الذئب الأزرق٬ حبل قديم وعقدة مشدودة٬ على سبيل المثال".