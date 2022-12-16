جين فوندا: أفضل هدية على الإطلاق في عيد ميلادي هو أنني أتعافي من السرطان

أشادت الممثلة الأمريكية جين فوندا بـ"أفضل هدية عيد ميلاد" على الإطلاق، حيث أعلنت أن مرض السرطان، الذي تعاني منه، في حالة تعافي وأنه يمكنها التوقف عن العلاج الكيميائي.

وذكرت فوندا، الفائزة بجائزة "أوسكار"/84 عاما/، أنها تشعر بأنها "مباركة ومحظوظة" وشكرت هؤلاء الذين صلوا من أجلها وتمنوا لها الشفاء، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من كشف فوندا عن أنها بدأت العلاج، بعد أن تم تشخيص حالتها على إنها "ليمفوما اللا هودجكن" وهو نوع من السرطان الذي ينشأ من الجهاز اللمفاوي.

لكنها كتبت ، منشور في مدونتها أمس الخميس بعنوان "أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق. الأسبوع الماضي، أخبرني طبيب الأورام الخاص بي أن مرض السرطان الذي أعاني منه، في حالة تعافي وأنه يمكنني وقف العلاج الكيميائي".

كانت الممثلة الأمريكية والناشطة جين فوندا قد كشفت في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي عن إصابتها بمرض سرطان الغدد الليمفاوية وأنها بدأت العلاج الكيميائي.

وقالت فوندا إنها بدأت تلقي العلاج لسرطان الغدد الليمفاوية اللا هودجكين والذي قالت إنه "يمكن علاجه بنسبة كبيرة". وأوضحت الممثلة الشهيرة بأدوار مثل "بارباريلا" و"9 حتى 5" و"جرايس آند فرانكي" أنها ستخضع للعلاج الكيميائي لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بشكل جيد".

وفي منشور طويل على تطبيق انستجرام، قالت فوندا إن "80% من المصابين بهذا المرض يعيشون، لذلك أشعر أنني سعيدة الحظ".

وفي الأعوام الأخيرة، كانت فوندا ناشطة بارزة ضد تغير المناخ. وفي شباط/فبراير 2020، أطلقت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار سلسلة من الاحتجاجات الشهرية في كاليفورنيا لجذب الانتباه إلى أزمة المناخ.