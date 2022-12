يعرض حالياً في السينمات فيلم avatar: the way of water وهو مصنف كفيلم خيال علمي، تدور أحداثه حول جيك سولي وعائلته ومقاومتهما الغزو المتكرر للبشر أو كما يطلقون عليهم "أهل السماء"، ولكن يتحتم عليهما مفارقة منزلهما واكتشاف أرجاء شتى على كوكب باندورا، ويذهبا إلى منطقة أخرى، وتحاول العائلة التأقلم ولكن تستمر مطاردة البشر لهم، وخاصة القائد مايلز، محاولاً القضاء عليهم انتقاماً منهم، ولتحقيق أهداف جيشه في السيطرة على الكوكب ككل؛ لتأهيله لكي يصبح مكاناً للسكان من البشر.

ربما يحب كثير من الأطفال والمراهقين الذهاب لمشاهدة الفيلم، خاصة أن جزء كبير من القصة متعلق بأبناء الشخصيات الرئيسية، ولكن هل يثير ذلك قلق الآباء أم أن أفلام الخيال العلمي قد تكون مفيدة أحياناً؟

تشير العديد من الدراسات إلى أن الأطفال الذين يفضلون أفلام الخيال العلمي يطورون إبداعًا أساسيًا ومهارات منطقية أسرع من أقرانهم، حيث تثير التساؤلات المعرفية عن الذكاء الاصطناعي، والحياة على الكواكب الأخرى، وآلة الزمن ومدى ارتباطها بالحياة الواقعية، وتعتبر مشاهدة الخيال العلمي أمرًا جيدًا لكل من الذكاء العام والفضول النهم، بحسب موقع "ساتسفايد" المتخصص في أخبار أفلام الخيال العلمي.

ودراسة أجريت في جامعة هارفرد، أوضحت أن الطلاب الذين يقرؤون أو يشاهدون الكثير من الأعمال الروائية يميلون إلى امتلاك مهارات معرفية أفضل من أولئك الذين يفضلون الأعمال غير الخيالية، وأنجح المؤلفين هم أولئك الذين يأخذون القراء إلى داخل رؤوس شخصياتهم، لأن جزء الدماغ البشري الذي يرمز إلى التعاطف والخيال يدرك القصص الخيالية ويطور منهجًا إبداعيًا للتفكير وحل المشكلات، بحسب مجلة "INC" الأمريكية.

وجدت دراسة أخرى أجرتها مجلة Eurasia Journal of Mathematics and Science and Technology Education، أن أعمال الخيال العلمي تحفز الإبداع التكنولوجي للأطفال، كما تم اكتشاف أن أنشطة التعلم المناسبة التي تمت صياغتها بعد تحليل أنماط تعلم الطالب فعالة في خلق حافز للإبداع التكنولوجي، وأولئك الذين يستمتعون بقراءة أدب الخيال العلمي ومشاهدة الأفلام الخيالية يطورون العديد من المهارات الأساسية المطلوبة للتعلم الناجح والسريع مثل الاستيعاب والبحث والتحليل النقدي.

وتُظهر الأدلة أن الأطفال يمكنهم الاستجابة للتأثير الإيجابي للفيلم بشكل عام فيما يتعلق بتحفيز العواطف والتعاطف والسلوك الاجتماعي الإيجابي، بالإضافة إلى ذلك تعد الأفلام مكملًا تعليميًا لمواد الدورة التدريبية في العديد من الفصول الدراسية، ويمكن أن توفر قيمة تعليمية في سياق تاريخي، في بعض الحالات يمكن أيضًا الاستفادة من زاوية تعليمية أخرى، كما يوفر الفيلم للأطفال فرصًا مختلفة لتلقي هذه المدخلات وتطوير مهاراتهم اللغوية ومعرفية وفق لورقة بحثية نشرت مكتبة جامعة بينسيلفنيا.

تشير بعض الأبحاث إلى سلبيات التعرض المستمر للأفلام وآثاره على الأطفال وبالتأكيد يجب على الآباء وضع ذلك في اعتبارهم ولكن أيضاً يمكن تحقيق الفائدة من مشاهدة أفلام الخيال العلمي دون المبالغة في المشاهدة المستمرة التي قد تؤدي إلى عواقب.