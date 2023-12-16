مدمرة أمريكية تسقط 14 مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين

أسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية عدة طائرات مسيرة في البحر الأحمر تم إطلاقها، وفقا لتقارير أمريكية، من منطقة في اليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أن المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس كارني) أسقطت 14 طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر في الصباح، دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

وأعلنت مجموعة الشحن الفرنسية (سي إم إيه سي جى إم")، في وقت سابق من اليوم، وقف عبور جميع سفن الحاويات من البحر الأحمر فى أعقاب هجمات على سفن تجارية بالمنطقة.

وفي سياق متصل، طالبت رابطة شركات الملاحة الألمانية بتشكيل تحالف عسكري دولي لحماية النقل البحري المدني في البحر الأحمر، وذلك بعد الهجوم الذي وقع على سفينة حاويات تابعة لشركة هاباج لويد الألمانية في البحر الأحمر أمس الجمعة.

يشار إلى أن جماعة الحوثي في اليمن، شنت عدة هجمات ضد إسرائيل، منذ اندلاع الحرب على غزة، وذلك بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن مهاجمتهم للسفن في البحر الأحمر.