عبدالمحسن سلامة: الأهرام واكبت التحديات الرقمية

أكد عضو المجلس الأعلى للإعلام ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، عبدالمحسن سلامة، أن مستقبل الصحافة الورقية والرقمية يستطيع أن يواجه في عصر تعدد الوسائط والتواصل الاجتماعي.

وتابع سلامة خلال جلسة مستقبل الصحافة الورقية والرقمية في عصر تعدد الوسائط والتواصل الاجتماعي، ضمن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، أن الأهرام واكبت التحديات الرقمية.

وأشار سلامة إلى أن مؤسسة الأهرام أطلقت مواقع صحفية بجميع اللغات (بوابة الأهرام العربية، والأهرام أونلاين الإنجليزية والأهرام إبدو الفرنسية).

وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من التجارب الناجحة كالتجربة اليابانية والأمريكية والبريطانية، مستشهدا بتجربة الجارديان البريطانية التي ألغت الطبعة الورقية ومع الوقت أعادتها وهو ما يؤكد أنها ما زالت مطلوبة أيضا.

وقال إن الأهرام سعت إلى تنويع مصادر تمويلها، فلديها على سبيل المثال جامعة الأهرام وغيرها من مصادر دخل متعددة، مؤكدا أنه يجب البحث عن مصادر تمويل متعددة وزيادة التوزيع الإلكتروني.

وأكد أنه خلال 3 سنوات ستكون الأهرام المؤسسة الوحيدة القادرة على تغطية نفقاتها وتحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة بسبب تنويع مصادر الدخل.

ويتحدث في جلسة مستقبل الصحافة الورقية والرقمية في عصر تعدد الوسائط والتواصل الاجتماعي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، محمود المملوك، رئيس تحرير القاهرة 24، أحمد أبو القاسم، وتديرها الإعلامية دينا عبد الرحمن.