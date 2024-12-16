 مسلحون يقتلون عمدة بلدة مكسيكية صغيرة و3 آخرين في هجوم على طريق سريع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسلحون يقتلون عمدة بلدة مكسيكية صغيرة و3 آخرين في هجوم على طريق سريع

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 5:56 م | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 5:56 م

قتل مسلحون عمدة بلدة مكسيكية صغيرة وثلاثة أشخاص آخرين في هجوم على سيارتهم على طريق سريع، حسبما ذكرت السلطات اليوم الاثنين.

وقالت إدارة السلامة العامة الاتحادية إن جريمة القتل وقعت في وقت متأخر من أمس الأحد في ولاية سان لويس بوتوسي شمال المكسيك. وكان من بين القتلى خيسوس فرانكو لاراجا عمدة بلدة تانكانهويتز. ولم ترد معلومات فورية عن هوية القتلى الثلاثة الآخرين.

وقالت السلطات إنها تجري تحقيقا لتحديد الدافع المحتمل للهجوم. وتقع البلدة في منطقة هواستيكا الريفية.

وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة عمليات قتل استهدفت مسؤولين في المكسيك.

وفي الاسبوع الماضي، قتل مسلحون قاضيا في منتجع اكابولكو على ساحل المحيط الهادئ والذي تعصف به أعمال العنف. وقبل ذلك بيومين، قتل مهاجمون عضوا في الكونجرس الاتحادي بإطلاق النار عليه في ولاية فيراكروز على خليج المكسيك.


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