 شعبة المخابز: الخبز المدعم سيكون المرحلة الأخيرة في التحول من الدعم العيني إلى النقدي - بوابة الشروق
الإثنين 16 ديسمبر 2024 9:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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شعبة المخابز: الخبز المدعم سيكون المرحلة الأخيرة في التحول من الدعم العيني إلى النقدي

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 9:10 م | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 9:10 م

قال خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخبز المدعم سيكون آخر ما سيتم تحويله من الدعم العيني إلى النقدي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن التحول قد يكون خلال عامين من الآن.

وأشار إلى أن المواطن سيصرف حصته التموينية بشكل طبيعي خلال عامين مقبلين بالوضع المعمول به، دون أن يكون هناك تحريك للسعر خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنَّ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قدَّم مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، طالب فيها بمد مهلة تجديد رخصة المخابز إلكترونيًّا لمدة عامين.

ونوه بأن الغرض من هذه الخطوة هو تمكين المخابز من توفيق أوضاعها.

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