محافظ الأقصر يتفقد مستوى النظافة والإشغالات في شوارع المدينة

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة ميدانية صباحية في عدد من شوارع وميادين مدينة الأقصر، رفقة علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر؛ لمتابعة مستوى النظافة العامة، وحالة الإشغالات، وانسيابية الحركة المرورية، ومدى التزام المحال التجارية بالقوانين المنظمة.

شملت الجولة ميدان المحطة، وشارع سعد زغلول، وميدان أبو الحجاج، وشارع التليفزيون، وميدان صلاح الدين، حيث تم رصد الحالة العامة للنظافة، ومتابعة أعمال رفع الإشغالات، والتأكد من عدم وجود معوقات تؤثر على حركة المواطنين والسيارات، خاصة بالمناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الرفع الفوري لكل الإشغالات المخالفة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، لاسيما في المناطق السياحية، موجها الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية، ومؤكدا استمرار الجولات التفقدية اليومية لتحقيق الانضباط، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.