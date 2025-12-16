يوريتيتش عن خسارة بيراميدز أمام فلامينجو: الأخطاء الساذجة كلفتنا المباراة

أكد مدرب بيراميدز، يوريتيتش، أن فريقه قدم أداءً جماعيًا مشرفًا خلال مواجهة فلامينجو، مشيرًا إلى أن الخسارة جاءت نتيجة استقبال هدفين ساذجين لا يجب أن تكون من سمات فريق يسعى للوصول إلى القمة.

وقال يوريتيتش في تصريحات «إذاعية»:«قدمنا أداءً جيدًا، والفريق أظهر تعاونًا رائعًا ومشرفًا لكرة القدم المصرية. المشكلة كانت في استقبال هدفين ساذجين، وهذا ما لا يجب أن يحدث لفريق كبير يطمح لأن يكون شيئًا كبيرًا».

وأضاف: «من المهم خوض مثل هذه المباريات، لأنها تساعد على رفع مستوى اللاعبين. لقد شاهد العديد من لاعبينا مهارات وفنيات لاعبين من الجانب الآخر من العالم، وكيفية استلام الكرة، والتمرير، وسرعة اتخاذ القرار، واللمسة الأخيرة».

وأوضح المدرب: «نحن وصلنا إلى مستوى صعب وجيد، وعلينا التقدم إلى الأمام والارتقاء إلى مستويات أعلى، ويجب أن يخوض لاعبو الفريق مثل هذه المباريات. من المهم جدًا أن تخوض جميع الأندية هذا النوع من التجارب، وليس بيراميدز فقط».

وختم يوريتيتش تقييمه للمستوى قائلاً: «أقيّم مستوانا بستة من عشرة».