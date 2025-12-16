أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، واتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والخدمية والأمنية والطبية، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية، وتوفير المناخ الآمن والمناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقا للقواعد والضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

أوضح المحافظ، أن قاعدة الناخبين بالمحافظة تصل إلى مليونين و420 ألفا و182 ناخبا، موزعين على 501 مركز انتخابي بـ 527 لجنة فرعية تابعة لـ 4 لجان عامة، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين يعكس وعي أبناء كفر الشيخ وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، والمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة الديمقراطية.

وتُجرى جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر 2025، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب الغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن، تنفيذا لقرار المحافظة رقم 20394 لسنة 2025، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتنسيق الفوري مع جميع الجهات التنفيذية والخدمية، والتدخل السريع لتذليل أية معوقات قد تطرأ، مع الالتزام الكامل بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، دون أي تدخل في مجريات العملية الانتخابية.

وأضاف أنه تمت مناقشة استعدادات المستشفيات على مستوى المحافظة، ووضع خطة طوارئ متكاملة، شملت توزيع وحدات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان الانتخابية للتعامل الفوري مع أية حالات طارئة قد تحدث أثناء العملية الانتخابية، فضلا عن دعم المنظومة الطبية بمشاركة 18 مستشفى حكومي، و31 مستشفى خاص، و9 مراكز طبية، إلى جانب 52 نقطة إسعاف مدعمة بـ 92 سيارة إسعاف موزعة بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى جاهزية 45 وحدة إطفاء للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

وأكد تكثيف إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولا بأول، مع متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية، ورفع كفاءة الإنارة العامة والنظافة بها، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، ومظهر حضاري يليق بمحافظة كفر الشيخ خلال هذا الاستحقاق الدستوري، حيث تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه الناخبين خلال أيام التصويت.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بالإشراف المباشر على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات، وتوفير الإقامة والإعاشة المناسبة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، مع توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وتجهيز أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الهمم بما يحقق الأمان واليسر للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقار اللجان تسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واستخدام الأثاث المدرسي لتنظيم انتظار الناخبين داخل وخارج اللجان.

وأضاف أنه تم التأكيد على مراجعة صلاحية جميع المقار الانتخابية التي تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث النظافة العامة، وإزالة أية عبارات مسيئة، وتوافر وسائل الإطفاء، والمولدات الكهربائية، وخطط الإعاشة لقوات التأمين، وخطة الإسعاف، والمظلات، مشيرا إلى أنه يتم المرور الميداني على المقار الانتخابية قبل بدء جولة الإعادة للاطمئنان على جاهزيتها الكاملة، وتوفير التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، باعتبارها مهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين داخل اللجان.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الكهرباء بتوفير مولدات كهربائية بكل مركز انتخابي، مع تواجد جميع الفنيين وأطقم الصيانة التابعة للكهرباء بجوار المقار الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة طوال فترة التصويت، إلى جانب تكليف الحماية المدنية والمفرقعات بتأمين كل اللجان الانتخابية قبل استلامها، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمقار الانتخابية، بما يضمن أعلى درجات الأمان والانضباط خلال العملية الانتخابية.

وأفاد بأن المشاركة في الانتخابات تمثل حقا دستوريا وواجبا وطنيا، داعيا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في جولة الإعادة، والتعبير عن إرادتهم الحرة عبر صناديق الاقتراع، مؤكدا أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني، والظهور بالمظهر الحضاري المشرف الذي يليق بتاريخ ووعي أبناء المحافظة.