محافظ بورسعيد: جاهزون لجولة الإعادة بانتخابات النواب وتجهيز مظلات أمام اللجان

قال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، إن المحافظة أنهت استعداداتها لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث تُجرى الإعادة في 22 لجنة انتخابية موزعة على ثلاثة أحياء ومدينة بورفؤاد، بين اثنين من المرشحين.

وأوضح خلال لقاء لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «الاستعدادات جاءت بنفس الكفاءة والتنظيم الذي تم اتباعه خلال الجولة الأولى، والتي تميزت بها بورسعيد مقارنة بعدد من المحافظات الأخرى».

ولفت إلى اتخاذ إجراءات إضافية نظرًا لتزامن الانتخابات مع موسم سقوط الأمطار، مشيرًا إلى تجهيز مظلات أمام اللجان لتوفير الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وفي أجواء من الحرية والطمأنينة.

وحول استعدادات المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأجهزة التنفيذية، والانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد.

وأشار إلى الدفع بنحو 15 سيارة شفط مياه ثقيلة للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه، لافتًا إلى أن المحافظة لم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن، بفضل الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ في مختلف أنحاء المحافظة.



