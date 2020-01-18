سيد عبد الحفيظ يعلن تغريم صالح جمعة ويؤكد الموافقة على إعارته

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن فرض غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق وفقا للائحة الداخلية بالنادي على خلفية غيابه عن مران الفريق دون الحصول علي إذن.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين: «اتفقنا مع صالح جمعة وحسين السيد قبل السفر إلة زيمبابوي على قبول أي عرض إعارة جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفي عدم وصول عرض يناسب متطلبات النادي فإنهما سيبقيان مع الفريق».

وأضاف مديرة الكرة بالنادي الأهلي: «صالح جمعة طلب إجازة من التدريبات بسبب امتحاناته ولكنه لم يعد للتدريبات بعد انتهاء الإجازة المتفق عليها لذلك تمت معاقبته».

وتابع: «يوجد أكثر من عرض بالفعل وصل من أجل صالح وحسين السيد ولكننا حتى الآن في المرحلة الأولية ولم تصل المفاوضات لمرحلة الإقناع بالنسبة لنا أو للاعب».