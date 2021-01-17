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بالفيديو.. انفجار ضخم في خط للغاز بمدينة صينية

نور رشوان
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 11:03 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد وقوع انفجار ضخم في خط أنابيب غاز قيد الإنشاء في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان بشرق الصين.
وأسفر هذا الانفجار الضخم بخط أنابيب الغاز عن مصرع شخص واحد على الأقل، وإصابة العشرات.

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