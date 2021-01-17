جدد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، حرص القيادة السياسية على ترميم المساجد والمنشآت الدينية.

وقال أبو عمر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، إنه تم تخصيص 2.5 مليون جنيه للمرحلة الأخيرة لصيانة وترميم مسجد الروضة في جنوب سيناء، مشيرًا إلى وصول التكلفة الإجمالية لصيانة المسجد إلى 11 مليون جنيه.

وأوضح أن هذا الأمر يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف المستمرة لتطوير بيوت الله وإعمار المساجد حتى تليق بقدسيتها، موضحًا أن هذا التطوير لا يشمل المباني فقط بل أيضًا محاولة إفادة الناس بالفكر الوسطي المستنير.

وأضاف أن التطوير لا يشمل مباني المساجد فقط بل بناء الشخصية الوطنية المتكاملة للإمام الذي يعتبر جزء من شخصية المجتمع وعنصر أساسي في بناء الفكر الوسطي، مشيرًا إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية في أكاديمية الأوقاف الدولية للأئمة والواعظات.

