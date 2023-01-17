تقام اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها ليفربول وولفرهامبتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي، والأهلي وسموحة في كأس مصر.

ويقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

فوريست جرين X برمنجهام سيتي – الساعة 9:45 مساء

وولفرهامبتون X ليفربول – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

أكرينجتون ستانلي X بورام وود – الساعة 9:45 مساء

سوانزي سيتي X بريستول سيتي – الساعة 9:45 مساء

ويجان أثليتيك X لوتن تاون – الساعة 9:45 مساء

وست بروميتش X تشيسترفيلد – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

سيفاس سبور X كركابي سبور – الساعة 1:30 ظهرا

أنطاليا سبور X قيصري سبور – الساعة 4:30 عصرا

ألانياسبور X جالاتا سراي – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال سوسييداد X ريال مايوركا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس مصر

الأهلي X سموحة – الساعة 6 مساء على قناة on time sports