شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا، بما يترواح بين 5 و9 قروش فى 9 بنوك محلية. خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.



وصعد سعر العملة الأمريكية فى مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 4 قروش ليسجل 30.70 جنيه للشراء، و30.80 جنيه للبيع، بعد ارتفاعها 5 قروش فى بداية التعاملات ليصل إجمالي الارتفاع 9 قروش حتى الآن.



كما ارتفع الدولار فى كل من بنك الإسكندرية، وبنك كريدي أجريكول، وفي بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي، بنحو 5 قروش ليسجل 29.65 جنيها للشراء، و29.75 جنيه للبيع.



وزاد سعر صرف العملة الخضراء فى المصرف المتحد بنحو 5 قروش ليسجل 29.57 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع،



وارتفع الدولار بنحو 5 قروش فى بداية التعاملات اليوم فى بنكي الاهلي المصري، ومصر ليسجل 29.57 جنيه للشراء، و29.62 جنيه للبيع، وزاد فى البنك التجاري الدولي بنحو 5 قروش أيضا ليسجل 29.62 جنيه للشراء، و29.72 جنيه للبيع.



وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الماضي وحتي الآن، بعد اتباع البنك المركزي سياسة سعر الصرف المرن.



كما شهد الدولار ارتفاعا إلى مستويات تاريخية ليسجل 32 جنيهًا يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يعاود للهبوط مرة أخرى إلى مستويات تتراوح بين 29 و30 جنيهًا.



وأعلن البنك المركزي، مؤخرا عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي.



كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار.



وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.



كما أعلن المركزي بدء البنوك ترويج عمليات المشتقات المالية، للعملاء ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، حيث يتيح المنتج التحوط من تقلبات اسعار العملات.



وأكد المركزي، أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.