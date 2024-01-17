أكرم عفيف: هدفي في طاجيكستان هدية لزوجتي

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أهدى أكرم عفيف نجم منتخب قطر لزوجته هدفه في مرمى طاجيكستان في مباراة الفريقين لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تستضيفها بلاده .

قال عفيف في تصريحات عقب اللقاء "أوجه رسالة خاصة لزوجتي وأعتذر لها وأهدي لها هذا الهدف".

ولم ينس اللاعب القطري الإشادة بزملائه مضيفا "نحن فريق من 11 لاعبا فأنا لا أؤدي بمفردي بل ما أقدمه هو نتاج مجهود وتعاون مثمر من زملائي، لذا أشكرهم جميعا".

وانتقل عفيف للحديث عن ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر، مشيرا "لقد عملت معه لمدة 6 سنوات في نادي أوبين البلجيكي وأعرفه جيدا، وأشعر بالارتياح في التعامل معه ،لقد نجحنا سويا في التأهل من الدرجة الثانية للأولى في بلجيكا".

وشدد عفيف "أحاول دائما أن أساعد مدربي لأنه يساعدني على أن أكون أفضل، فاللاعب المحترف يجب أن يلتزم بتعليمات المدير الفني، وهدفنا جميعا واحد وهو الفوز بلقب البطولة".

وأتم اللاعب القطري تصريحاته "أبارك لجماهيرنا على الفوز وحظ أوفر لمنتخب طاجيكستان الذي كان منافسا صعبا، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حدة ونسعى لمواصلة الأداء القوي وسلسلة الانتصارات".

وبات منتخب قطر أول المتأهلين لدور الـ16 في كأس آسيا بعد فوزين متتاليين على لبنان وطاجيكستان ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة منتخب الصين.