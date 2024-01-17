إدارة بايدن تعتزم إعادة إدراج جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن واشنطن تستعد لإعادة إدراج جماعة الحوثيين اليمنية في قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية بسبب هجماتها الأخيرة في البحر الأحمر.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مسئولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسمياً قرارها بشأن الحوثيين خلال وقت قصير.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع تنفيذ الجيش الأمريكي غارات جوية في اليمن لاستهداف الصواريخ الباليستية المضادة للسفن بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ردا على هجمات الجماعة التي أثرت على حركة الشحن في البحر الأحمر.

من جهتهم، هدد الحوثيون بتوسيع نطاق هجماتهم لتشمل السفن الأمريكية، ردا على الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مواقعها في اليمن.

وفي تصريح الجمعة، وصف بايدن الحوثيين بأنهم جماعة "إرهابية" إثر تنفيذ هجمات من قبل طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية في مختلف مناطق اليمن.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن إعادة تصنيف الحوثيين قد يتسبب في تجميد الأصول وفرض قيود على السفر لأعضاء الجماعة، لكنه لن يتضمن عقوبات ضد الأفراد الذين يقدمون "الدعم المالي" للجماعة.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن في وقت سابق رفع جماعة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتبارا من 16 فبراير2021.

وذكر بلينكن أن القرار المعني اتخذ بسبب التدهور الكبير في الوضع الإنساني في اليمن.

وسبق أن تم إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.