الحوثيون يعلنون استهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية

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أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليوم الجمعة تنفيذ 4 عمليات عسكرية، 3 منها استهدفت إسرائيل، والرابعة استهدفت حاملة طائرات أمريكية شمال البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان تلاه خلال حشد جماهيري في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء "نفذنا عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة. العملية نفذت بـ4 صواريخ مجنحة وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله"، بحسب موقع" المسيرة" الاخباري

وأضاف "نفذ سلاح الجو للطائرات بدون طيار عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت أهدافا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ3 طائرات بدون طيار (درون)، واستهدفت العملية الثانية هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة درون وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح".

وأشار سريع إلى أن العمليات الثلاث تزامنت مع عملية عسكرية رابعة "نفذتها القوات البحرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر".

وأوضح أن استهداف حاملة الطائرات "ترومان" تم بعدد من الطائرات الدرون، "وهو الاستهداف السابع منذ قدومها إلى البحر الأحمر" منذ نحو شهر.

مواجهة التصعيد



وأكد المتحدث العسكري للحوثيين أنهم جاهزون لأي تطورات أو تصعيد أمريكي إسرائيلي على اليمن، وأنهم سيراقبون تطورات الوضع في غزة.